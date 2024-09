La prestazione di Yildiz contro il Galles

Anche la Turchia ha intrapreso il suo percorso in Nations League. La Nazionale guidata da Vincenzo Montella ha pareggiato 0-0 sul campo del Galles al culmine di una partita davvero complicata, nella quale la Turchia non è mai riuscita a trovare la combinazione vincente. Sotto il diluvio di Cardiff, l'uomo più atteso era proprio Kenan Yildiz, ma nella notte gallese di lampi da parte del numero 10 bianconero se ne sono visti pochi.Come riferito da Tuttosport, la prestazione di Yildiz contro il Galles non è stata propriamente esaltante. Il terreno pesante del Millenium Stadium non ha di certo favorito il tasso tecnico del classe 2005 bianconero, addirittura ammonito nel primo tempo a causa di un intervento scomposto ai danni di Roberts. Un giallo che, di fatto, ha appesantito e complicato la sua partita, terminata al 32' della ripresa, quando Montella l'ha richiamato in panchina. La Turchia di Yildiz tornerà in campo lunedì a Smirne contro l’Islanda sempre in Nations League.





