Yildiz trequartista, Koopmeiners a centrocampo: la rivoluzione della Juventus

L'attenzione e la curiosità dell'ambiente suche vale un posto ai quarti di Coppa Italia, è decisamente aumentata con le scelte chefarà per questa partita. Il tecnico è intenzionato a portare una vera e propria rivoluzione nella formazione iniziale: non tanto a livello di uomini, visto anche che continua ad avere soluzioni limitate, soprattutto in alcuni ruoli, ma per la posizione che molti giocatori ricopriranno in campo.Juventus-Cagliari potrà dare risposte importanti su alcune domande e dubbi che sono emersi nel corso delle ultime settimane. Manuelpuò davvero adattarsi a fare il difensore centrale o è una soluzione estemporanea che rimarrà tale? Westondiventerà un'opzione "credibile" sulla sinistra, dove Motta ha gli uomini contati? Ma soprattutto, Teunda centrocampista, arretrato di qualche metro, con Kenanal suo posto sulla trequarti, può cambiare la Juventus?Da tempo, tifosi e opinione pubblica spingono Thiago Motta a cambiare la Juventus per far rendere al meglio alcuni elementi fondamentali. Tra tutti, ovviamente Koopmeiners, che fino ad ora, dietro Vlahovic non ha funzionato e quasi mai convinto.e sarà l'ex Atalanta ad avere i compiti di impostazione, con l'opportunità di arrivare in zona pericolosa partendo da dietro.Sotto osservazione sarà anche la prova di Yildiz, che a differenza di Koopmeiners è riuscito ad incidere più volte in stagione ma ci si chiede se possa farlo molto di più da trequartista in posizione centrale. Il talento turco aveva iniziato lì la stagione fornendo ottime prove. ESarà solo una partita, sulla carta, contro un avversario alla portata, ma le difficoltà maggiori quest'anno la Juve di Thiago Motta le ha avute proprio in questo tipo di gare, all'Allianz Stadium con avversari che si chiudono. E non a caso, proprio contro il Cagliari in campionato i bianconeri hanno perso due dei tanti punti lasciati in casa.Quanti e quali di queste mosse funzioneranno? Da qui, si potrà capire come e quanto gli "esperimenti" si trasformeranno in qualcosa di più e di conseguenza potranno cambiare la Juventus nel proseguo della stagione.