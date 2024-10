Il grande protagonista della notte magica della Juventus a San Siro è stato ovviamente Kenan Yildiz, autore della doppietta che ha permesso alla Juve di acciuffare il definitivo 4-4 a San Siro. Il classe 2005, entrato in campo nel secondo, ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A, valsa il pareggio in extremis."Voglio ringraziare la squadra e il mister. Sono felice di essere entrato in un momento complicato ad aiutare la squadra, non è stato facile ma sono molto felice. Noi dobbiamo sempre giocare da squadra, nel calcio tutto può cambiare ed è andato tutto bene".





