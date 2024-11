Le parole di Lelea La Domenica Sportiva:"Yildiz predestinato? Non vince il singolo, quest’anno la Juve gioca, vince e cresce grazie al collettivo. Anche nel Derby ha costruito la vittoria sulle idee dell’allenatore, non è andata sulle vie centrali ma su quelle laterali con i suoi esterni. Poi ha tolto Vlahovic e ha messo il tridente piccolo e ha ottenuto un grandissimo gol alla fine. A un certo punto, se il centravanti latita e stenta a partecipare alla manovra, si può pensare di cambiare. Fermo restando che la Juventus deve avere delle risposte e Vlahovic gliele darà. A mio parere è stata, unendo un po’ tutte le cose, la prestazione più completa dell’inizio di stagione per la squadra di Thiago Motta".