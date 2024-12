Yildiz al Golden Boy: le parole sul premio ricevuto

, premiato al Golden Boy come vincitore del, premio per il giocatore più votato sulla rete, ha parlato sul palco nel momento in cui è stato premiato. QUI LE SUE PAROLE SUL MOMENTO DELLA JUVENTUS. "Sono molto grato, ringrazio tutti quelli che mi hanno votato"."E' una leggenda, quando avevo 18 anni ho segnato e fatto la sua esultanza e ho continuato. Sono molto orgoglioso di avere il suo sostegno. Guardavo i suoi video quando ero piccolo".PROSSIMO TROFEO? - "Voglio rimanere in salute e lavorare al meglio per raggiungere i nuovi obiettivi"