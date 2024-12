Kenan Yildiz al Golden Boy: le parole

, presente al Golden Boy, ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento che sta vivendo lae sulla sua crescita personale.SUL PREMIO - "Sono pieno di emozioni e davvero grato di ottenere questo premio che mi mostra che faccio le cose giuste, voglio solo continuare a migliorare ogni giorno"."Voglio solo essere in salute e poi il resto verrà"."SONO COME VOI" - "I miei genitori mi hanno aiutato molto da bambino per avere sempre i piedi per terra perché sono come tutti voi. siamo tutti uguali come essere umani. Do il mio meglio""Ascolta sempre i tuoi genitori, lavora duro e i sogni si realizzano""Non mi piace parlare delle cose negative, siamo positivi e pensiamo alla prossima partita, questo è tutto quello che posso dire per ora".