Quanto corre, Yildiz. La sua ascesa, in casa Juventus, è stata fulminea e inevitabile, lasciando intravedere da subito il talento di un predestinato. Arrivato a costo zero dal Bayern Monaco, ha iniziato a muovere i primi passi nella Primavera, ma è bastato poco per capire che il suo destino era ben più ambizioso. In rapida successione, ecco la Next Gen e poi la prima squadra: un percorso lampo, perché Kenan è abituato a bruciare le tappe.Un esempio? Il suo impatto immediato con la Nazionale maggiore della Turchia. Chiamato da Vincenzo Montella, ct dei turchi, ha lasciato il segno alla prima occasione, segnando contro la Germania il 18 novembre 2023, prima ancora di trovare il gol con la maglia bianconera. La sua prima rete con la Juve, invece, è arrivata poco dopo, il 23 dicembre a Frosinone, sancendo l’inizio di una stagione da protagonista.