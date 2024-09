Yildiz dalla panchina? I ballottaggi

Due soluzioni in caso di ingresso in campo

Quella di oggi sarà una gara importante per la Juventus. Prima di tutto perché si tratta del ritorno in Champions League dei bianconeri dopo l'assenza dalle coppe europee durante la passata stagione. In secondo luogo perché sarà l'esordio nella massima competizione europea sulla panchina della Vecchia Signora per Thiago Motta. Il tecnico e la squadra sono chiamati a dare una risposta dopo i pareggi a reti bianche con Roma e Empoli. Motta sta pensando alle contromisure e potrebbero esserci delle sorprese. La novità potrebbe riguardare il nuovo numero dieci bianconero. L'avvio di stagione è stato discreto, con due assist in due partite. Poi il giocatore ha avuto una flessione con Roma ed Empoli. Il talento turco, almeno per l'inizio di gara e non è una bocciatura, potrebbe partire dalla panchina. Motta starebbe ipotizzando l'utilizzo di Nico Gonzalez sulla fascia sinistra, ruolo naturale dell'argentino. Sulla trequarti spazio a Teun Koopmeiners. Sulla destra invece è molto probabile il rientro di Timothy Weah. Senza dimenticare la figura di Mbangula, giocatore su cui Motta ha fatto molto affidamento in questo avvio di stagione.Il turco quindi sarà usato a gara in corso in caso di conferma. Soluzione che potrebbe portare Thiago Motta a due scelte tattiche. Nella prima di esse l'ex Bayern Monaco andrebbe a ricoprire il ruolo sull'esterno del campo, come fatto in questo avvio di stagione. Oppure (vista anche l'assenza di Milik) potrebbe permettere a Thiago Motta di spostare Nico Gonzalez come riferimento centrale in attacco, in modo da mantenere l'assetto del 4-2-3-1. L'impiego come punta centrale? Il tecnico bianconero ha fatto un lavoro egregio con Zirkzee ai tempi di Bologna, potrebbe essere una soluzione per dare più vivacità al centro dell'attacco.

