Giorgio, ospite di Sky Sport 24, ha offerto alcuni consigli a Kenan Yildiz, il giovane talento turco della Juventus. Chiellini ha suggerito adi rinnovare il contratto con la Juventus per cinque anni. Ha sottolineato l'importanza di questo percorso come opportunità di crescita, dove il giocatore potrebbe avere più spazio e più possibilità di giocare regolarmente.Il veterano difensore ha condiviso di essere stato affascinato da Yildiz fin dall'inizio, avendo ricevuto buone referenze su di lui e avendolo visto in azione con la seconda squadra della Juventus. Chiellini sembra credere fermamente nel potenziale del giovane turco e nell'opportunità che potrebbe avere nel club bianconero per sviluppare ulteriormente il suo talento.3.5