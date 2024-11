Ancheavrà una responsabilità non da poco nel match di questa sera tra, in cui il suo contributo potrebbe rivelarsi decisivo in un attacco che già non può contare su Dusan Vlahovic.Ecco quanto scrive al proposito La Gazzetta dello Sport: "Diciannove anni, una maglia pesantissima sulle spalle, un futuro radioso davanti e la responsabilità di doversi caricare la Juventus sulle sue giovani spalle. Eppure Kenan Yildiz non dà l’idea di avvertire la pressione che gli gravita attorno e che sembra avvolgerlo come un mantello protettivo piuttosto che stritolarlo. Si guarda intorno, sorride, non si sente un predestinato ma ancora un bambino a Gardaland, che ogni giorno ha la possibilità di fare la cosa che più lo rende felice, ovvero correre dietro a un pallone. Stasera il suo parco giochi sarà il Villa Park, storico teatro di Premier e di Champions League. Yildiz è nato per giocare a calcio e anche per notti come questa, quando il pallone diventa pesante e solo chi sa addomesticarlo con il suo talento riesce a imprimergli la traiettoria giusta".