Il rendimento di Yildiz agli Europei 2024

Minuti giocati : 77

: 77 Expected Goals (xG): 0.06

(xG): 0.06 Tocchi : 19

: 19 Passaggi riusciti : 13/14

: 13/14 Tiri in porta : 1

: 1 Dribbling riusciti : 1/1

: 1/1 Palle perse: 3



Pronto per la maglia numero 10?



Europeo alle spalle, Kenanaspetta ora ilDopo aver chiuso il torneo a secco di gol, il suo rendimento ha sollevato alcuni dubbi tra i tifosi bianconeri. In cinque partite disputate,, e la sua prestazione continua a dividere l'opinione pubblica.Nonostante le aspettative, Kenan Yildiz non ha trovato la via del gol durante il torneo. Ecco i suoi numeri nella partita di quarti di finale contro l'Olanda:La mancanza di gol e l'incapacità di incidere in maniera decisiva durante le partite deglihanno portato alcuni tifosi a chiedersi sesia davvero pronto per indossare la prestigiosa magliadella. La maglia numero 10, storicamente riservata ai giocatori più talentuosi e carismatici, rappresenta una grande responsabilità.Sei convinto che Kenan Yildizsia pronto per la? Oppure pensi che abbia bisogno di più tempo e esperienza per dimostrare il suo valore?