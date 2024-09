I tifosi della Juventus hanno già trovato un nuovo idolo in Kenan, la giovane stella bianconera che a soli 19 anni, 4 mesi e 21 giorni è riuscito a diventare il più giovane marcatore nella storia della Juventus in Champions League. Un’impresa che lo pone in una parabola simile a quella del leggendario Alessandro Del Piero, al punto da far rivivere ai tifosi le emozioni legate a “Pinturicchio”. Yildiz ha superato campioni del calibro di Paul Pogba e buoni giocatori come Dejan Kulusevski in questa speciale classifica, ma per il giovane talento turco il percorso è ancora lungo e pieno di sfide.Nonostante il suo impressionante inizio, è fondamentale per lui mantenere la calma e affrontare il futuro con la giusta mentalità. Saranno necessarie costanza, umiltà e, come in ogni carriera, una buona dose di fortuna. Proprio queste qualità saranno decisive per consolidare il suo talento, soprattutto in un momento in cui le aspettative sono elevate.A confermare la sua maturità è stato anche il gesto di grande rispetto mostrato al cospetto del suo idolo, Alessandro Del Piero, dopo la splendida rete segnata in Champions contro il PSV. Del Piero, leggenda bianconera, non ha tardato a elogiare Yildiz, riconoscendo il suo potenziale: “Sono molto felice per lui. Ha fatto una bella partita, ha iniziato bene la stagione e ha fatto bene anche l'anno scorso. Si è assunto una responsabilità importante: sono felice per te, Kenan”, sono state le parole di Del Piero, confermando il suo supporto al giovane talento.Ora, il compito di Yildiz sarà mantenere l’umiltà e continuare a lavorare duramente per confermarsi a questi livelli. Le basi ci sono tutte, ma il cammino è ancora lungo e pieno di opportunità per crescere ulteriormente.