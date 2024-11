Perché Yildiz non è convocato con la Turchia

La Turchia gioca contro il Galles in Nations League ma dovrà fare a meno di Kenan Yildiz. Il talento della Juventus infatti non andrà neanche in panchina per questa sfida in programma oggi a causa della squalifica.Ecco il comunicato della federazione turca: "La nostra Nazionale affronterà oggi a Kayseri il Galles nella 5° partita del 4° Girone della UEFA Nations League. La partita allo stadio Kadir Has della municipalità metropolitana di Kayseri inizierà alle 20.00.