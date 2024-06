Vincenzoha parlato di Kenanal termine dell'amichevole tra Italia e Turchia, in cui ha giocato tutti i 90' della gara. Il c.t. dei turchi l'ha comunque elogiato, così: "Abbiamo una delle nazionali più giovani e questo è il terzo Europeo consecutivo a cui partecipa la Turchia. Sono abituato ad avere grandi sogni e fare piccoli passi, quindi il primo è senza dubbio quella di superare il girone.È un calciatore moderno, completo ma avendo 18 può ancora migliorare sotto tutti i punti di vista, come nella gestione dei momenti della partita. Ha una mentalità forte, ha un presente e un futuro luminoso. Avere questa maturità alla sua età non è facile, spero non la perda".