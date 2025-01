Yildiz, McKennie e Conceicao recuperano, Vlahovic e Weah scalpitano: Motta scopre l'abbondanza in vista della Champions VIDEO

Getty Images

Giornata di lavoro alla Continassa per la, alla vigilia della sfida diche vedrà i bianconeri fare visita la Bruges nel match valevole per la penultima giornata della fase campionato della massima rassegna continentale. Una sfida di fatto cruciale per le sorti bianconere sul palcoscenico continentale.La Juve, infatti, è ad un passo dalla qualificazione ai playoff, ma una vittoria potrebbe alimentare anche il sogno di qualificarsi direttamente agli ottavi, in attesa poi di disputare anche l'ultima partita (mercoledì 29 gennaio) contro il Benfica. Prima, però, serve procedere con ordine e il primo ostacolo sul cammino si chiama Bruges. Una sfida alla quale la Juve si avvicina con diverse buone notizie.

Yildiz, McKennie e Conceicao ok

Vlahovic e Weah scalpitano

Attesa per Kolo Muani

La rifinitura della Continassa ha portato in dote tre buonissime notizie per Thiago Motta: Kenan Yildiz, Francisco Conceicao e Weston McKennie hanno infatti preso parte all'allenamento in gruppo, smaltendo i rispettivi problemi fisici. In altre parole, a Bruges, ci saranno anche loro scongiurando il rischio di riempire - per l'ennesima volta - la fin troppo affollata infermeria zebrata.Se Thiago Motta scopre, finalmente, il dolce gusto dell'abbondanza recuperando tre pedine fondamentali all'interno del suo scacchiere, c'è però chi scalpita per una maglia da titolare contro il Bruges. Dusan Vlahovic, che contro il Milan ha giocato una manciata di minuti, sogna di riprendersi un posto nell'undici iniziale nel contesto di una competizione che l'ha già visto segnare 4 goal in 5 partite. Al suo fianco potrebbe agire anche Timothy Weah che, reduce dalla strepitosa prova contro i rossoneri, si candida ad una maglia.In tutto questo, alla Continassa, non è passata inosservata la presenza di Randal Kolo Muani. L'attaccante francese, che attende di essere ufficializzato non appena il PSG avrà risolto l'intoppo relativo ai calciatori in prestito, si è allenato regolarmente con i nuovi compagni in attesa di poter dare il suo contributo in campo. Magari già dalla trasferta di Napoli in programma sabato.