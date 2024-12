Dove può rendere al meglio Yildiz?

"No, grazie". Una risposta chiara e concisa quella che laha mandato al, presentatosi alla porta per chiedere informazioni su. Pericolo scampato, per ora, i Red Devils si sono defilati, anche se come scrive Tuttosport magari in questo caso non si è nemmeno trattato di un allarme concreto. Ciò che è certo è che il club bianconero è contento del giovane turco, il quale a sua volta sta bene a Torino, anche se da una parte e dall'altra si può fare e dare di più.La sensazione è che il 19enne si stia spendendo al massimo della generosità, spesso arrivando a rincorrere gli avversari sulla fascia come un terzino per poi ripartire a tutta velocità verso la metà campo opposta per cercare di fare ciò che gli riesce meglio, ovvero attaccare. Ma è chiaro che questo tipo di impegno, un po' come ha detto Dusan Vlahovic, non gli possa garantire la stessa efficacia negli ultimi 20 metri, un tema con il quale Thiago Motta dovrà confrontarsi molto nelle prossime settimane per evitare che il suo talento si disperda."Yildiz può anche accentrarsi, è libero di muoversi", le parole del tecnico post Lecce-Juventus, quando ha spiegato che il classe 2005 può anche fare il centravanti puro. "Oggi lo vedo più esterno che si accentra piuttosto che statico da nove. Sta aiutando tanto la squadra. Ma può giocare sia aperto sia da punta centrale". L'obiettivo, ora, è trovare una soluzione che possa accontentare tutti.





