Novità in vista per? Stando a La Gazzetta dello Sport, per il match di domani sera contro il PSV Eindhovenpotrebbe optare per diversi cambi nella suarispetto alla sfida di sabato contro l'Empoli, tra cui uno che riguarderebbe il giovane attaccante turco, ancora a secco di goal in stagione, che potrebbe lasciare la fascia per tornare ad agire alle spalle di Dusan Vlahovic. A cedergli il posto sarebbe Teun Koopmeiners, che dunque arretrerebbe a centrocampo. Con tutta probabilità se ne saprà di più dopo la conferenza stampa del tecnico, prevista alle 13.30.