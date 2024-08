Quando scade il contratto di Yildiz con la Juventus?

La Juventus punta a costruire il proprio futuro sportivo attorno alla sua stella più giovane e lucente, ovvero quella di Kenan Yildiz. L'attaccante turco, infatti, si appresta ad iniziare la sua seconda stagionale con la maglia della prima squadra bianconera dopo quella scorsa, condita da 4 goal complessivi: 2 in campionato contro Frosinone e Bologna, e altrettanti in Coppa Italia contro Salernitana e nuovamente Frosinone. In casa bianconera l'obiettivo è evidentemente uno solo: fare di Yildiz un pilastro della Juventus del presente e del futuro. Non a caso i dialoghi relativi al rinnovo del suo contratto con la Vecchia Signora sono avviati da diverso tempo, seppur manchi ancora la quadra definitiva.Il contratto di Kenan Yildiz con la Juventus scadrà tra poco meno di tre anni. Per la precisione, il calciatore turco è legato al club bianconero fino al 30 giugno 2027.





