I numeri di Kenan Yildiz

Dove gioca Yildiz contro la Lazio?

Ora, però, serve il "vero". Non che quello visto fino a oggi non sia sufficiente, ma ciò che manca allapensando al suo numero 10 è un po' di continuità (niente di allarmante, si sta pur sempre parlando di un 19enne). Che si deve poi tradurre, per forza di cose, in un maggior peso offensivo, perché è chiaro che i bianconeri non possano fare sempre affidamento sul solo, primo per tiri e per goal nella squadra di Thiago Motta.I numeri, del resto, sono abbastanza chiari: il giovane turco, oltre ad essere ancora a secco di reti in campionato con un solo centro in Champions League, ha un dato di expected goals dello 0,34 (Sofascore), contro il 5,57 del serbo. Per chiarire meglio la situazione, quasi al pari di Yildiz è(0,32), che in Serie A ha timbrato il cartellino all'esordio ma in realtà sarebbe in campo per fare tutt'altro. Di contro, il classe 2005 ha due assist all'attivo (0,81 gli expected), ma c'è anche la sua heatmap a sottolineare come, effettivamente, finora gli sia stato chiesto di svolgere principalmente compiti da esterno a supporto della punta, senza forse la possibilità di liberare tutta la sua fantasia.Da non escludere, però, che Yildiz possa rivedersi al centro della trequarti proprio nella sfida di domani contro la, se Thiago Motta decidesse di lasciare ancora in panchina Douglas Luiz puntando su Timothy Weah (o Andrea Cambiaso) a destra e su Samuel Mbangula a sinistra. A questo punto sì, che gli si chiederebbe qualcosa di più. Per adesso, però, può essere (parzialmente) giustificato.





