Yildiz Juve, il traguardo nel mirino del turco

Se c'è qualcuno che si è preso la scena più di altri durante Inter-Juventus, non può che essere. Il turco ha infatti cambiato la partita, segnando addirittura due gol dal suo ingresso in campo. Il classe 2005 è stato senza dubbio determinante nel derby d'Italia, e chissà che non possa esserlo anche contro il. Yildiz va verso un'altra panchina, ma potrebbe risultare decisivo a partita in corso, proprio come a San Siro. E in quest'occasione c'è un motivo in più: il turco, infatti, è a caccia diIl trequartista non ha ancora segnato in campionato all'Allianz Stadium. L'unica rete segnata in casa, infatti, è arrivata a settembre contro il. Anche nella scorsa stagione Yildiz ha segnato sempre in trasferta, contro