Quando gioca Yildiz con la Turchia e la scelta di Montella

dopo il pareggio per 0-0 contro il Galles. La squadra di VIncenzo Montella è impegnata per la seconda giornata del Gruppo 4 della Lega B di UEFA Nations League e affronterà l'Islanda.Il numero 10 della Juventus è atteso nuovamente in campo dal primo minuto dopo la titolarità di pochi giorni fa; nessun dubbio sulla sua presenza. Ormai il classe 2005 è uno degli insostituibili nella nazionale turca. Da domani Yildiz è atteso di nuovo alla Continassa per mettersi a disposizione di Thiago Motta. Montella dovrà rinunciare all'attaccante Yilmaz, espulso contro il Galles. Calcio d'inizio alle ore 20:45.