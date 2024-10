In Serie A, Kenan, ancora a secco di gol, figura nella top ten dei dribbling riusciti con 12 (alla pari di Nico Paz), mentre in testa ci sono Leao e Dodo con 16. Tuttavia, Yildiz si trova soltanto al 50º posto per tiri in porta (3) e tiri totali (10), e al 40º per cross (20). Nella partita contro lo Stoccarda, al 66', Yildiz ha finalmente tirato per la prima volta nello specchio dopo 4 partite senza conclusioni. Un bottino piuttosto deludente per un giocatore del suo talento.Nonostante le sue abilità nel dribbling, la mancanza di incisività in fase offensiva inizia a preoccupare, soprattutto considerando le aspettative elevate che la Juventus ha riposto in lui. Il giovane turco deve migliorare la sua partecipazione nella costruzione offensiva e rendersi più pericoloso sotto porta. La sua capacità di creare superiorità numerica è indubbia, ma l'efficacia si misura anche nei numeri finali, come tiri e gol. Se vuole imporsi come uno dei protagonisti del campionato, Yildiz dovrà trovare il modo di tradurre il suo talento in risultati concreti, sia in termini di reti che di contributo offensivo complessivo. La prossima sfida sarà determinante per vedere se riuscirà a sbloccarsi e tornare a essere decisivo per la squadra.