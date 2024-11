Primo goal nel Derby e non solo.si è finalmente sbloccato, in, all'Allianz Stadium di Torino. L'attaccante turco, infatti, aveva segnato già tre volte nell'impianto torinese ma solamente in Coppa Italia (lo scorso anno contro Salernitana e Frosinone) e in Champions League contro il PSV. Ma fino a ieri sera, il classe 2005 aveva sì segnato in Serie A ma mai a Torino: lo scorso anno andò in rete allo Stirpe di Frosinone e al Dall'Ara di Bologna. Quest'anno, invece, era arrivata solo (si fa per dire) la doppietta di San Siro. Nel Derby della Mole, il 10 bianconero ha sfatato anche questo tabù.