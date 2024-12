Chi ha messo nel mirino Yildiz

Con gli elogi - tra cui è diventato virale soprattutto quello di Paul Scholes - arrivano inevitabilmente anche i rumors, su. Perché finire sul radar della Premier League significa ovviamente entrare nel giro delle speculazioni, visto che quello inglese è il campionato che domina il mercato. E un talento come il giovane turco della, uno che riesce a fare la differenza anche quando gioca contro il Manchester City, è uno di quelli che in Premier vedrebbero benissimo.Le prime speculazioni, come scrive La Gazzetta dello Sport, riguardano l’, non a caso l’altro club inglese che il talento 19enne ha affrontato in Champions, e un interesse da almeno 80 milioni di euro. Se Yildiz continua a fare il pieno di elogi, però, i Villans potrebbero non essere gli unici a farci un pensierino.