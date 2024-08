La questione del rinnovo del contratto di Kenansi era infiammata all’inizio dell’estate. Sebbene il giovane trequartista avesse già un contratto ampio, esteso fino al 2029, il suo stipendio era poco commisurato al ruolo centrale che la Juventus intende assegnargli nel nuovo progetto sportivo.Con il rinnovo,vedrà il suo stipendio base passare da 300 mila euro a un milione di euro. A questa cifra si aggiungerà una parte variabile, che dipenderà dal raggiungimento di determinati obiettivi e bonus. La trattativa aveva subito una brusca frenata proprio sulla definizione di questi bonus, ma è stato proprio il giocatore a voler fortemente il prolungamento del contratto. Yildiz ha dimostrato così la sua determinazione nel far parte della cerchia ristretta dei fuoriclasse che hanno indossato la maglia numero 10 della Juventus.Questo rinnovo e l’assegnazione della magliarappresentano non solo un riconoscimento del suo talento, ma anche un impegno reciproco per costruire un futuro di successo insieme. Yildiz si prepara dunque a entrare ufficialmente nella storia della Juventus, con un ruolo di grande prestigio e responsabilità.