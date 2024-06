Laè decisa a mettere al sicuro uno dei suoi gioielli più promettenti, Kenan, prima che l'Europeo del 2024 possa attirare ulteriormente l'attenzione dei top club europei. Nei giorni scorsi, i dirigenti bianconeri hanno ricevuto alla Continassa il nuovo entourage della giovane stella turca per riaprire immediatamente le trattative per il rinnovo del contratto.Kenan Yildiz è considerato uno dei pochi intoccabili del nuovo corso juventino. Il direttore tecnico Cristiano, che ha seguito da vicino la crescita del giocatore, vuole evitare sul nascere qualsiasi sorpresa sgradita legata all'Europeo. Questa necessità ha spinto la Juventus a riprendere le trattative subito, senza aspettare il ritorno di Yildiz dalla Germania.Le prestazioni di Yildiz con la Juventus, impreziosite da quattro gol, hanno già attirato l'attenzione di club di primo piano come Borussia Dortmund e Liverpool. La prospettiva che il giovane talento possa brillare ulteriormente con la nazionale turca, sotto la guida del c.t. Vincenzo Montella, aumenta il rischio di un assalto da parte di queste squadre.