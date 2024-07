La gara di Yildiz



Demiral eroe della serata

Nell'ottavo di finale tra Turchia ed Austria scende in campo l'ultimo juventino rimasto ad Euro2024. Stiamo parlando di Kenan Yildiz, che contro gli austriaci è partito titolare dal primo minuto di gioco, ha mostrato dei lampi delle sue importanti qualità. Tuttavia si è visto solo a sprazzi. Nell'impresa dell'undici di Montella, che ha battuto per 2-1 la compagine di Ragnick, il protagonista è Merih Demiral, un ex juventino.Schierato a sinistra nel 3-4-3 di Montella, Yildiz non ha brillato particolarmente. In coppia con Guler, l'attaccante bianconero si è mosso molto sulla zona sinistra del campo. Tuttavia a volte è sembrato un po' confusionario, forse per la voglia di fare. Non è stato particolarmente incisivo, a differenza di Guler. Non sono mancati i momenti in cui si sono viste le sue qualità, quando aveva palla dava l'impressione di poter creare sempre qualcosa.Come sopracitato, c'è spazio anche per un ex bianconero. Stiamo parlando di Demiral, che in maglia Juventus ha giocato due stagioni, la 19/20 (chiusa anzitempo per un infortunio al legamento crociato) e poi la 20/21 prima di trasferirsi all'Atalanta. Prima apre le danze dopo 58 secondi con un gol da rapace d'area su corner, poi sigla il 2-0 sempre sugli sviluppi di calcio d'angolo. Oltre a ciò anche una grande prestazione difensiva.





