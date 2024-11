Kenan, a soli 19 anni e 189 giorni, si è iscritto nella storia della Juventus come il terzo marcatore più giovane di sempre nei derby contro il Torino in Serie A. Questo traguardo lo pone alle spalle di due leggende bianconere: Felice Placido Borel, che realizzò il suo gol nel derby a 18 anni e 243 giorni nel lontano 1932, e Bruno Nicolè, che siglò il suo al Torino a 18 anni e 244 giorni nel 1958.La rete di Yildiz è particolarmente significativa, perché testimonia l’impatto dei giovani talenti che la Juventus sta valorizzando per il futuro. Il club vede in lui una promessa per le prossime stagioni, confermando la sua intenzione di costruire una squadra competitiva puntando anche su nuovi protagonisti. Con il suo gol, Yildiz rafforza il legame tra passato e presente, riproponendo la tradizione juventina di giovani talenti destinati a lasciare il segno.