Yildiz in gol nel k.o. della Turchia

Pareggio per Koopmeiners e l’Olanda

Brasile e Danilo fermati dall’Uruguay

Tre giocatori dellasono stati protagonisti con le loro Nazionali nelle ultime ore, tra risultati altalenanti e soddisfazioni personali, come il gol di KenanKenan Yildiz ha brillato nonostante la sconfitta della Turchia per 3-1 contro il Montenegro, che ha relegato la sua Nazionale al secondo posto nel gruppo 4 della Lega B. Schierato titolare, il numero 10 bianconero ha segnato il momentaneo 1-1 con un destro preciso in area. Ora la Turchia giocherà lo spareggio per la promozione in Lega A.Teun Koopmeiners ha disputato 90 minuti nella sfida tra Olanda e Bosnia, terminata 1-1. Questo risultato ha assicurato agli olandesi il passaggio ai quarti di Nations League, grazie al secondo posto nel gruppo 3 della Lega A.Danilo ha giocato da titolare nel pareggio casalingo del Brasile contro l’Uruguay (1-1) nelle qualificazioni al Mondiale 2026. La Seleção resta quinta nel girone dopo 12 partite, con 18 punti.