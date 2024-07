è stato uno dei nomi che la Juventus aveva considerato per rinforzare il reparto degli esterni difensivi. Tuttavia il suo futuro non sarà a tinte bianconere. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo ufficiale di X, il giocatore è molto vicino al. Il club tedesco infatti è pronto a versare nelle casse del, società che detiene il cartellino del giocatore, 25 milioni di euro. Sfuma dunque un obiettivo della. Nell'ultima annata il brasiliano ha disputato una grande stagione al Girona in LIga.