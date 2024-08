Il futuro dirimane un'incognita ancora tutta da risolvere nonostante di giorni alla fine del mercato ne rimangano solamente dieci. Dopo le voci di un possibile affondo del Barcellona nelle battute conclusive del mercato, secondo il Secolo XIX da Milano la speranza non è ancora tramontata. Sia l'che il, infatti, starebbero pensando al colpo last minute, con entrambi i club meneghini che sarebbero pronti ad investire una cifra molto bassa - quantificabile sui 10 milioni di euro - per arrivare al classe 1997, finito ormai ai margini del progetto di Thiago Motta.