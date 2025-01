Max, dopo la vittoria delle Women nell'ultima partita, parla così in conferenza stampa."L’approccio è stato quello giusto, facilitato anche da un gol arrivato subito che chiaramente rende tutto più semplice. Queste partite si possono complicare. Evidente che c’è una differenza grossa, lo dice la classifica, ma possono complicarsi se non riesci a fare gol, se ti fai prendere dall’ansia. Indirizzata subito sui binari giusti, va bene così. Nel secondo tempo potevamo fare altri gol, ma direi che va bene così"."Sicuramente la guarderò, penso in diretta perchè sono le prossime due che incontriamo. In questo momento siamo davanti, siamo a 7 punti, ci sono 3 punti in palio nello scontro diretto. Vediamo cosa succederà. Sapevamo che questa partita era importante, i tre punti ci permettono di stare a guardare cosa succederà"."Le sue prestazioni parlano da sole. Si è presentata con umiltà, profilo molto basso. Ha sempre avuto atteggiamenti ottimi, si vedeva che aveva grandi margini di miglioramento, ma non credevo sarebbe migliorata così tanto in poco tempo. Speriamo, ma non ho nessun dubbio che continui così perché è veramente centrata come ragazza"."L’aspetto fisico è un aspetto sul quale con tutto lo staff abbiamo lavorato tanto. Concettualmente, credo di averlo detto più volte, è una cosa a cui vogliamo dare grande importanza, credevamo fosse uno dei punti con maggiore margini di miglioramento. Le ragazze sopportano grandi carichi fisici. Io credo in questo calcio molto intenso, ma poi la qualità delle ragazze è roba loro. Noi come staff le mettiamo nelle condizioni di fare il meglio possibile. Si può correre tanto, essere organizzati ma se non c’è qualità in ripartenza si può fare poco"."Come sta? L’ho vista, dobbiamo fare valutazioni nei prossimi giorni. La botta era tosta, ma sono cose che capitano nel calcio. Speriamo non sia niente di grave, abbiamo quattro partite importanti in poco tempo. Paulina si è integrata moltissimo, era partita con l’assist ed era assolutamente presente in partita"."Non era nel primo gruppo che si stava scaldando, è stata brava entrando subito in partita e ha fatto una partita direi ottima"."Hanno fatto due allenamenti con noi. Sinceramente oggi non credevo che le avrei utilizzate all’inizio, come ho detto in pre-gara il loro campionato era fermo da un po’ di tempo. Non possono ora, rispetto ad altre giocatrici che arrivano da altri campionati in attività, essere in condizioni ottimali sotto l’aspetto fisico. Il campionato norvegese è fermo da novembre. Brighton ha finito praticamente ai primi di dicembre. Si stanno integrando bene, sanno stare in gruppo. Il nostro è un gruppo molto inclusivo, l’integrazione è un aspetto facile. Qualche principio, qualcosa di individuale l’abbiamo fatto. Ci vuole tempo, ma la linea è questa"."Passa una buona fetta di stagione. Siamo padrone del nostro destino, questi punti di vantaggio ce li siamo guadagnati, non sono piovuti dal cielo. Il fatto di essere avvantaggiati è frutto di quanto fatto. Con la Fiorentina abbiamo già giocato, ora ci sono Roma e Inter e a bocce ferme siamo messi meglio. Dei risultati positivi sarebbero importanti per l’obiettivo finale che sappiamo. Coppa Italia? E’ un quarto di finale, un’altra competizione e quanto fatto con loro in campionato non conta. Sarà un bel doppio incontro".