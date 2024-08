Valeriaparla così dopo la vittoria della Juve Women contro il Servette.- "L'esordio? Sono arrivata in pullman con l'inno della Juventus e avevo il batticuore. Ero molto emozionata, sono contenta di far parte di questa squadra".- "Ho fatto un anno veramente difficile dal punto di vista personale. Volevo nuovi stimoli per rinascere. Credo sia stata la scelta più giusta. Spero in un futuro bello, per me e per la squadra".- "Chi mi ha accolta meglio? Vabbè, tutte quelle della nazionale, ma anche le straniere. Siamo un bel gruppo. Stiamo costruendo qualcosa di magico nello spogliatoio. Ci aiuterà".- "Cosa mi chiede? In queste amichevoli di avere l'atteggiamento, di essere propositive, di lavorare duro, essere un collettivo, una squadra sotto tutti i punti di vista. Nelle cose buone e in quelle negative".- "Le basi le stiamo creando, ci vuole del nostro per creare una squadra vincente. Non abbiamo grandi pressioni. Abbiamo un campionato difficile, vogliamo giocarlo al meglio, con quella passione che verrà fuori col tempo".