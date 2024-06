McKennie, i numeri della stagione alla Juve

La, tramite il proprio sito ufficiale, riepiloga la stagione di Weston, che si è contraddistinto soprattutto come assistman.Un’annata con numeri rilevanti quella di Weston McKennie che ha chiuso la sua stagione al sesto posto, nella classifica dei minuti in campo, dell’intera rosa della Juventus giungendo a. Minuti di tanta corsa ma anche di assist per i compagni raggiungendo la doppia cifra (10) e conquistando la vetta della classifica dei passaggi decisivi della squadra.10 il numero totale, suddivisi in 7 in campionato e 3 in Coppa Italia. Il primo in ordine cronologico è quello dello scorso 16 settembre contro la Lazio per la seconda rete di, l’ultimo, invece, nella semifinale d’andata di Coppa Italia, sempre contro i biancocelesti e sempre per la marcatura di DV9 che è il compagno che McKennie ha mandato più volte (6) in gol. In mezzo ai passaggi decisivi con la Lazio, per ben tre volte (col Frosinone in campionato, contro i giallazzurri in Coppa Italia e contro l’Atalanta in Serie A) il numero 16 ha fornito 2 assist a partita: a beneficiarne sempre DV9, ma anche(in due occasioni),. 5 gli assist contro i ciociari con quello dello scorso 23 dicembre a Vlahovic per il successo finale, per arrivare a quota 10 con il colpo di testa di Lecce spinto in rete da Vlahovic.