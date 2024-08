A poco meno di 24 ore dall'esordio in campionato, tutto fa pensare che tra i convocati dellaper il match contro ilpossa esserci anche, che però difficilmente si vedrà dal primo minuto.lo ha definito "utile e funzionale" per le esigenze della squadra, motivando così il suo reintegro in rosa dopo un'estate vissuta, sostanzialmente, insieme agli altri esuberi bianconeri. Per lo statunitense, ora, sta prendendo addirittura piede l'ipotesi del rinnovo. Intanto nelle idee del tecnico bianconero può diventare anche uno dei "braccetti" in fase d'impostazione, ovvero restare nei due davanti alla difesa in costruzione e partire praticamente da esterno: una soluzione che però ovviamente, andrà testata, motivo per cui non sarà affatto facile vedere McKennie in campo già domani.