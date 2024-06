Nella sua lunga intervista ai microfoni di The Athletic, Westonha svelato quello che per lui è stato il momento più difficile della sua carriera. "Il periodo trascorso al Leeds è stato probabilmente uno dei momenti più bassi, se non il più basso, della mia carriera professionale", le sue parole. "Guardo sempre il lato positivo perché ero alla, giocando settimana dopo settimana, e forse avevo sviluppato un po’ di conforto o compiacenza, sapendo che avrei giocato nel fine settimana. Andando ale avendo la prestazione che ho avuto lì e il modo in cui è andata a finire in generale - quattro allenatori in cinque mesi (Marsch è stato sostituito dall'allenatore ad interim Michael Skubala, poi sono subentrati Javi Gracia e Sam Allardyce, ndr) - proprio niente è andato come immaginavo".