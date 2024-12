Simpatico siparietto social tra. Dopo la vittoria per 4 a 0 contro il Cagliari, l'esterno statunitense ha condiviso nelle sue Instagram stories la foto di un corriere impegnato nella consegna di un pacco, taggando l'argentino: "È questo l'indirizzo giusto?", ha scritto aggiungendo l'emoji della risata, con un probabile riferimento all'assist servito al compagno per il poker bianconero. Entrambi i due giocatori dellasi sono resi protagonisti di un buon ingresso in campo nel corso della gara, e in particolare l'ex Fiorentina che è tornato in goal dopo il lungo stop per infortunio.