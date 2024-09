Timothy Weah è sceso in campo nella gara inaugurale contro il Como. Una buona prestazione nel complesso, culminata anche con una bella rete allo scadere del primo tempo dopo una prova di sostanza e di corsa. A fine primo tempo però Weah era stato sostituito per un problema fisico che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco per la trasferta contro l'Hellas Verona e anche per il big match contro la Roma. Ora però il rientro dell'ex Lille sembra vicino. Il giocatore punta alla trasferta di Empoli e l'indizio arriva anche sul social: Weah infatti ha postato una storia in bianconero con una clessidra.