Weah torna con la Lazio?

Timothy Weah non gioca in gare ufficiali con la Juventus dal pareggio interno maturato contro il Napoli all'Allianz Stadium. Nei giorni seguenti, infatti, l'esterno americano era stato costretto allo stop forzato a causa di una distorsione alla caviglia che l'aveva estromesso dai match contro Genoa e Lipsia. Thiago Motta, nonostante il ritorno in gruppo, aveva preferito preservarlo anche in occasione di Juve-Cagliari. Ma con la Lazio sarà a disposizione?Salvo imprevisti, Weah dovrebbe tornare a piena disposizione proprio in occasione del match di campionato contro la Lazio. Il calciatore aveva avvertito ancora un po' di dolore alla caviglia alla vigilia di Juventus-Cagliari e a scopo precauzionale si era deciso di non rischiarlo. Ma contro i biancocelesti non dovrebbero esserci dubbi: Motta ritroverà il classe 2001 che quest'anno è andato in goal contro il Como.