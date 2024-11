Come hanno giocato Weah e Mckennie con gli Stati Uniti

Minuti giocati: 78

Goal: 1

Tocchi: 48

Precisione passaggi: 36/39 (92%)

Tiri totali (in porta): 4 (2)

Minuti giocati: 69

Assist: 1

Tocchi: 65

Precisione passaggi: 51/56 (91%)

Passaggi chiave: 2

Intercetti: 1

Nella notte vittoria deglicontro la Giamaica per 4-2; match valido per i quarti di finale di CONCACAF Nations League. Tanta Serie A protagonista per la squadra a stelle e strisce ed in particolare tanti dei giocatori che saranno in campo anche per Milan-Juventus tra pochi giorni. A prendersi la scena infatti sonoI due giocatori della Juventus entrambi in campo dal primo minuto. Weah è stato schierato da esterno a sinistra nel 4-2-3-1 degli Stati Uniti, segnando il goal del 4-1 che ha chiuso definitivamente il match. Al minuto 56, Timothy controlla in area con la coscia e poi concluse con grande potenza con il destro. Grande giocata dello juventino che si conferma in un ottimo momento di forma.invece non ha segnato ma ha fornito un assist, quello che ha permesso a Pulisic di sbloccare la partita. Un grande passaggio che ha lanciato in porta il milanista. Weston è stato impiegato nei due a centrocampo. Questi i suoi numeri.