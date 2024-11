Le parole di Timothya Prime VIdeo:RUOLO - Mi piace il ruolo è diverso ma bisogna lavorare e fare le stesse cose. Se posso fare goal perfetto ,aiutare la squadra è la prima cosa.COSA FARE - Io devo fare il mio lavoro, se posso fare goal o assist perfetto. La squadra deve giocare insieme e quando lo facciamo siamo forti, dobbiamo lavorare insieme.EMERGENZA - Paura? No, per noi è una forza per giocare bene e insieme, stasera una bella partita contro l'Aston Villa. Se facciamo bene quello provato in allenamento la partita sarà perfetta.