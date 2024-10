Weah da record: i numeri

2020/21: 28 presenze 3 goal

2021/22: 29 presenze, 3 goal

2024/25: 6 presenze, 3 goal

Tra le note positive di questo segmento di stagione piuttosto altalenante da parte della Juventus c'è sicuramente il rendimento di. Dopo la grande prova di San Siro contro l'Inter, impreziosita dal goal del provvisorio vantaggio bianconero, l'esterno statunitense si è ripetuto anche contro il Parma all'Allianz Stadium. Il numero 22 ha prima pennellato il cross per il colpo di testa di McKennie, valso il provvisorio 1-1, poi si è fatto trovare puntuale sul cross di Conceicao, ad inizio ripresa, grazie al quale ha griffato la rete del definitivo 2-2.In questo inizio di stagione, Weah ha già messo a referto 3 goal in 6 presenze compessive in Serie A andando di fatto ad eguagliare il suo primato personale nei principali campionati europei. Con la maglia del Lille, infatti, non era mai andato oltre ai tre goal stagionali in un singolo campionato.





