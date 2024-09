Gli infortuni di Weah alla Juventus

Gli infortuni di Weah: tutti gli stop precedenti

Infortunio alla caviglia (2024/25): da valutare

Infortunio al bicipite femorale (2024/25): tre settimane out, 3 partite saltate

Infortunio alla coscia (2023/24): 47 giorni, 8 partite saltate

Infortunio al piede (2022/23): 46 giorni, 8 partite saltate

Infortunio muscolare (2021/22): 46 giorni, 8 partite saltate

Infortunio alla coscia (2021/22): 18 giorni, 6 partite saltate

Inforrtunio muscolare (2020/21): 7 giorni, 1 partita saltata

Infortunio alla coscia (2019/20): 193 giorni, 4 partite saltate (campionati fermi causa Covid)

Infortunio muscolare (2019/20): 136 giorni, 31 partite saltate

Ritardo di condizione (2019/20): 34 giorni, 10 partite saltate

Problema fisico (aprile 2019); 8 giorni, 1 partita saltata

Ci risiamo, verrebbe da dire. Laè nuovamente costretta a fare i conti con i problemi fisici di. L'esterno statunitense, rientrato dopo tre settimane di stop, in occasione del match pareggiato 0-0 contro il Napoli, è costretto ad alzare nuovamente bianca. L'ex calciatore del Lille si è infatti fermato nel corso dell'ultima seduta di allenamento alla Continassa procurandosi una distorsione alla caviglia che necessiterà di ulteriori approfondimenti. Il classe 2000 salterà la trasferta di Genova, contro il Genoa, ed è a forte rischio anche per la gara di Champions League contro il Lille. Per Thiago Motta e la Juve, dunque, si tratta dell'ennesimo motivo di preoccupazione al cospetto di un ragazzo costretto già troppe volte a fare i conti con diversi problemi di natura fisica. In altre parole, un trend che non lascia del tutto sereni alla Continassa.Da quando veste la maglia della Juventus, quello maturato nella giornata di giovedì 26 settembre, è il terzo infortunio per Weah. Nella scorsa stagione, un infortunio alla coscia lo aveva costretto a quasi due mesi di stop, mentre ad inizio dell'annata 2024/25, un altro risentimento muscolare nella stessa zona l'ha costretto a tre settimane di assenza forzata.