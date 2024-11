Nonostante fino a poche ore fa fosse il favorito a sostituire Dusan Vlahovic, oranon è più certo di indossare una maglia da titolare nel match di oggi tra sia per una questione tattica che per un piccolo problema fisico accusato ieri in allenamento. Lo statunitense, comunque, sta vivendo un momento d'oro: tra i giocatori che hanno tentato almeno cinque tiri nei cinque grandi campionati europei in corso, il figlio d'arte è infatti quello con la più alta percentuale realizzativa (57%, quattro goal segnati). Timothy ha già stabilito un record di marcature in una singola stagione tra Serie A e Ligue 1.