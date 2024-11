Siparietto negli studi di CBS, nel post Aston Villa-Juventus. Le parole di, riferendosi la padre George: "Salutamelo da parte mia, perché ammiro quello che ha fatto per il calcio, soprattutto per la posizione di numero nove. Potevo andare dai miei allenatori e dirgli che non dovevo stare in area per segnare perché tuo padre prendeva la palla da ogni dove ed era in grado di segnare da ogni posizione. Era il mio alibi per dire al mio mister che potevo segnare da fuori area. Tuo padre è un uomo speciale".La risposta di Timothy: "Lui era il tuo idolo e tu eri il mio".