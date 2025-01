Weah e McKennie, ancora voi? L'idea di Thiago Motta per Juventus-Empoli

Getty Images



Weah e McKennie terzini, Locatelli in difesa

Le opzioni dei nuovi arrivati: Alberto Costa e Renato Veiga



La sfida contro il tempo

Lasi avvicina alla prossima sfida di Champions League con diversi problemi legati alla difesa. Andreasembra destinato a saltare anche il prossimo impegno, mentredeve gestire una fastidiosa pubalgia che ne limita l’impiego., dunque, si trova a dover confermare l’assetto difensivo già visto nelle ultime uscite, affidandosi a soluzioni di emergenza.Con le defezioni nel reparto arretrato, il tecnico bianconero sembra orientato a riproporre Timothye Westonnel ruolo di terzini. Entrambi hanno già ricoperto queste posizioni in situazioni di necessità, offrendo dinamismo e intensità, sebbene non abbiano un’esperienza consolidata nel ruolo. Al centro della difesa, invece, ci sarà ancora una volta Federico Gatti, affiancato da Manuel Locatelli, che continua a essere adattato come centrale.Le vere variabili perpotrebbero essere i due nuovi innesti del mercato invernale: Albertoe Renato. Il primo, giovane e versatile, potrebbe essere testato nel ruolo di terzino o come alternativa a Locatelli in mezzo alla difesa. Il secondo, invece, è un profilo più fisico e strutturato, in grado di offrire maggiore copertura difensiva.La loro integrazione nei meccanismi della squadra sarà fondamentale, ma resta da capire se Motta riterrà opportuno lanciarli in una gara così delicata come quella di Champions. La situazione di emergenza, però, potrebbe accelerare i tempi e offrire loro un’occasione importante per mettersi in mostra.Con l’avvicinarsi della partita, lo staff bianconero valuterà le condizioni di, ma al momento la sensazione è che la Juventus dovrà fare di necessità virtù. La duttilità dei centrocampisti statunitensi sarà ancora una volta la chiave per tamponare l’emergenza, mentre l’eventuale inserimento di Costa e Veiga rappresenterebbe un’interessante incognita tattica.