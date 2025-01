Weah e Mbangula a DAZN: 'Grande partita di tutta la squadra, una serata incredibile'

AFP via Getty Images

Samuel Mbangula e Timothy Weah, i match winner di Juventus-Milan, hanno parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida dell'Allianz Stadium.WEAH - "Una serata incredibile, una vittoria meritata, con questa squadra si lavora bene in campo e in allenamento. Samu è un giocatore che fa tanto lavoro in partita, in allenamento, merita una serata così. Sono felice per lui. Sono onorato di giocare e fare goal contro il Milan, è una grande cosa, dobbiamo continuare così. Il mister? Per me è importante parlare con lui, oggi è tornato in panchina e questo ha fatto la differenza".

MBANGULA - "Grande partita di tutta la squadra, abbiamo fatto bene, quella di oggi è una vittoria meritata. Tre goal allo Stadium? Mi piace fare goal davanti ai nostri tifosi, adesso so che devo farli anche fuori casa, sto lavorando per fare questo".