L'intermediario di mercato ha parlato ai microfoni di Tuttosport di, che ha portato alladal Lille, sostenendo che abbia le potenzialità per andare in doppia cifra sia di goal che di assist: "Tim è un ragazzo ambizioso, che alza ogni volta l’asticella e punta sempre a migliorarsi. Quest’anno sta dimostrando in campo quello che sa fare e la costanza di rendimento lo può rendere un grande giocatore. Sta a lui continuare così, ma io non ho mai avuto dubbi sul fatto che sarebbe diventato un giocatore importante per la Juve".E su obiettivo bianconero per l'attacco : "Mi sorprende che un attaccante del genere sia ancora al. Sta facendo bene e segna a raffica da anni. David ha tutto: è veloce, attacca la profondità, ha cattiveria agonistica e, pur non possedendo il fisico di Vlahovic o Osimhen, sa farsi rispettare in area di rigore. Se viene in Italia, 20 goal all’anno li ha in canna…".