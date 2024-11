Chi vuole David oltre alla Juventus?

può davvero essere il prossimo acquisto della? Tecnicamente no, perché a gennaio i bianconeri non potranno tesserare giocatori extracomunitari, ma tutto fa pensare che sì, in estate dalla Continassa partirà almeno un tentativo di assalto, approfittando del fatto che il canadese sarà presto svincolato scegliendo di non rinnovare il suo contratto con il. Un indizio in tal senso è arrivato… dal derby di sabato contro il Torino: il 24enne, infatti, ha messo un "like" su un post che celebrava il successo della Juve, una foto diche abbraccia Kenan Yildiz, come racconta Tuttosport.Niente di troppo strano, in realtà, se si considera che l'americano è un suo grande amico (dopo essere stato suo compagno di squadra nel Lille), ma spesso, si sa, un semplice "mi piace" può essere galeotto. Del resto non è un segreto che la Vecchia Signora - con Cristiano Giuntoli in primis - sia molto interessata a David, anche se la concorrenza per lui potrebbe essere particolarmente agguerrita: sul classe 2000, infatti, hanno già messo gli occhi big europee come ile il, oltre che l'. Weah, per la Juve, potrebbe essere un'arma in più.