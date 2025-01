Weah cambia ruolo in Juventus-Benfica? La mossa di Thiago Motta

AFP or licensors

Il ruolo di Weah in Juventus-Benfica

Mancano solamente due ore al calcio d'inizio di Juventus-Benfica e, in attesa che vengano annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre, secondo quanto riferito da Sky, Timothy Weah vestirà una maglia da titolare nel match valevole per l'ottava giornata della fase campionato di Champions League. L'esterno americano, tuttavia, potrebbe addirittura cambiare ruolo.Weah, infatti, dovrebbe agire inizialmente come terzino destro nella linea difensiva a quattro tracciata da Thiago Motta. Una scelta che porterebbe all'esclusione di Savona dall'undici titolare.